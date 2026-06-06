北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表は現地６月５日、小雨が降りしきるなか、３日目のトレーニングを実施。冒頭の15分のみが公開された。この日、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰した吉田麻也が、“サポートプレーヤー”として再合流。早速、練習に参加した。一方、そのアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった主将の遠藤航は引