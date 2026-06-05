米首都ワシントンＤＣのカトリック教会を統括するロバート・マクエルロイ枢機卿は、米国で最も著名なエクソシスト（悪魔祓い師）のスティーブン・ロセッティ神父を解任した。米メディア・ニュースネーションが４日、報じた。ロセッティ氏は、司祭向けの霊的癒やしを提供することで知られるワシントン拠点の非営利団体「聖ミカエル霊的刷新センター」の代表も務めている。ロセッティ氏は５月２９日に同センターのユーチューブ