2024年4月、北海道旭川市の神居大橋の欄干から当時17歳の女子高生Aさん（留萌市）が転落後水死した事件で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の第7回公判が4日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。この日は最後の被告人質問が行われ、弁護側質問の際には「すべて私の責任」などと感極まって落涙。しかし、検察側の質問が自身に不利な内容に及ぶと黙り込む場面が目立ち、被害者参