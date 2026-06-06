ＮＨＫの桑子真帆アナウンサー（３９）が夫で俳優の小澤征悦（５２）との間の第１子を妊娠していることが６日、分かった。小澤の所属事務所がスポーツ報知の取材に認めた。所属事務所は「事実です。温かく見守っていただければ」とコメント。出産予定日など具体的なことは公表しない。２人は２０２１年９月に結婚しており、結婚５年で待望の子宝。桑子アナは現在同局の「クローズアップ現代」（月〜水曜・後７時半）の司会を務