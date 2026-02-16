ソニー生命保険が発表した「４７都道府県別生活意識調査２０２５（生活・マネー編）」で、京都府は貯蓄や家計管理に関する項目で全国上位に並び、お金に対して堅実な意識を持っているという傾向が分かった。【写真】4人に3人が「手取りが増えても消費は増やさない」その理由は？京都府は「自分は貯蓄上手だと思う」という回答で４９・0％と全国１位となり、現在の平均貯蓄額は６３１・１万円（全国平均３７４・２万円）、１