1000形の座席を「あげちゃいます」名古屋駅と金城ふ頭駅を結ぶ「あおなみ線」を運行する名古屋臨海高速鉄道は、同路線を走る1000形車両の座席を持ち帰れるイベント、「さよなら初代座席シート列車」を2026年3月8日（日）に開催します。【更新完了間近！】これが「あおなみ線」の新座席です（写真で見る）あおなみ線の1000形車両は、2025年11月から座席のリニューアルが順次進められており、2026年3月には全8編成（32両）で更新