1000形の座席を「あげちゃいます」

名古屋駅と金城ふ頭駅を結ぶ「あおなみ線」を運行する名古屋臨海高速鉄道は、同路線を走る1000形車両の座席を持ち帰れるイベント、「さよなら初代座席シート列車」を2026年3月8日（日）に開催します。

【更新完了間近！】これが「あおなみ線」の新座席です（写真で見る）

あおなみ線の1000形車両は、2025年11月から座席のリニューアルが順次進められており、2026年3月には全8編成（32両）で更新が完了します。名古屋臨海高速鉄道ではこれを記念し、最後となった座席未更新の編成を使用した“さよならイベント”を開催します。

このイベントでは、参加者が更新される1000形車両の座席を持ち帰れる企画が催されます。参加者は、名古屋駅から潮凪車庫（愛知県名古屋市）まで直行の特別列車に乗車しつつ、実際に取り付けられている座席の中から、持ち帰りたいシートを自身で選ぶことができます。

また潮凪車庫への到着後は、車両撮影会や検査用ピットでの車両説明も実施予定。その後は名古屋駅に再び移動し解散となりますが、参加者にはこの際、選んだ座席やオリジナルグッズ（新発売商品含む）などが渡されます。シートひとつの重量は約3.5kgとなっています。

なお、参加できるのは中学生以上で、参加費は1人1万円。申し込みは2026年2月27日（金）17時まで受け付けていますが、先着50名の定員に達し次第、申し込みを締め切る予定です。

ちなみに、あおなみ線1000形車両の新しいシートは一般席が青色基調、優先席は臙脂（えんじ）色を基調としたモケット生地の新デザイン仕様で、クッション性が改善されています。