デジタルネイティブな世代を中心に近年広がりを見せているアナログブーム。フィルムカメラや手帳などもそのひとつですが、やはり代表的なのがターンテーブル（レコードプレイヤー）で、人気アーティストがレコードで新曲をリリースすることも珍しいことではなくなりました。ただ、レコードに興味があっても「値段が高そう」とか「配線が難しいのでは」といった理由でなかなか手が出せない人も多いはず。そこで紹介したいのが米国の