冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪は日本勢が過去最多のメダル獲得を狙えるペースで活躍。連日、列島に感動を与えている。冬季五輪は1924年の第1回大会から今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。2002年ソルトレークシティー大会では、五輪の女神から破格の寵愛を受けたスケーターがいた。ショートトラックの男子1000メートルで、ありえないほどの幸運に恵まれたのはスティー