木村拓哉、車内ショット公開…映り込んだ“高級車”に注目集まる歌手・俳優として第一線で活躍を続ける木村拓哉さん。2025年11月には主演作「TOKYOタクシー」が公開され、2026年2月には「教場 Requiem」の劇場公開も控えており、出演作が続いています。そんな木村さんは自身のインスタグラムに日常の様子を投稿しており、そのなかにはロケ車と思われる車内で撮影されたショットがたびたび登場しています。いったい、どのような