東京商工リサーチは2月5日、2025年の上場企業の「早期・希望退職募集」状況について発表した。同調査は、早期・希望退職募集の具体的な内容を確認できた上場企業を対象に集計。1月23日のリリースの集計に三菱電機が加わった。同社によると、2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社（前年57社）で、募集人数は1万7,875人（同78.5％増）に達したという。1万7,875人は、東日本大震災時の2012年（1万7,705人）を超え