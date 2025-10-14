2025年1-9月上場企業「早期・希望退職募集」状況2025年1月-9月30日までに「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は34社（前年同期46社）で、前年同期から約3割（前年同期比26.0％減）減少した。だが、パナソニックHDやジャパンディスプレイなど大手メーカーの大型募集が底上げし、対象人数は1万488人(前年同期8,534人）と前年同期の約1.2倍に増加した。年間募集が1万人を超えた2024年（1万9人）を8月ですでに上回り、2019年