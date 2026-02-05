【「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る」2巻】 2月5日発売 価格：858円 【拡大画像へ】 竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。 これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レ&#