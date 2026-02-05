【「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る」2巻】 2月5日発売 価格：858円

竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。

これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レーベル作品の試し読み記事を連続掲載する。

今回は、2月5日に最新2巻が発売された「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」第1巻の1話から3話。本作は原作・狭山ひびき氏、漫画・坂巻あきむ氏、キャラクター原案・みわべさくら氏による作品。婚約破棄された伯爵令嬢のシャーリーが、美人料理研究家だった前世の知識を想いだし、第一王女アデルの侍女として城仕えをすることになった彼女は、マイペースながらに料理のスキルで活躍する。

【「転生料理研究家は今日もマイペースに料理を作る～あなたに興味はございません～」あらすじ】

シャーリー・リラ・フォンティヌス伯爵令嬢の前世の記憶が蘇ったのは、婚約破棄をされた瞬間だった。

太っていることを原因に「豚と結婚する気はない」と婚約者に捨てられたシャーリーは、美人料理研究家だった前世の知識をフル活用し美しく生まれ変わる。そこから彼女の運命は大きく動きだし、第一王女アデルの侍女として城仕えをすることになるけど―――!?

（C）狭山ひびき・坂巻あきむ・みわべさくら・竹書房