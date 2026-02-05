2月5日 発表 スクウェア・エニックスは、2月5日開催の取締役会において、株主優待制度の導入を決議した。 導入の目的としては、より多くの投資家に株式を長期にわたって保有してもらうためとのこと。株主優待の内容は、保有株式数と継続保有期間に応じて、スクウェア・エニックス運営の「e-STORE」で利用可能なクーポンが贈呈される。 また、3月末日の株主名簿に記録された、株式を100株以上保