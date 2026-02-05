TRFのメンバーでダンサーのSAM（64）が5日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選（8日投開票）の立候補者らの“舌戦”について私見をつづった。各政党がネット世論を意識してSNSなどを活用した選挙運動を展開する中、SAMは高市首相が「最後のお願い」として自民党公認候補への投票を呼びかけたX投稿を引用。「政治的な思想とか特にないけど」と前置きした上で、「いろいろみてて感じるのは高市さんは決して他党を批判しない」と言及