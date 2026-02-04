全国高校スキー大会（４日・北海道名寄ピヤシリシャンツェほか＝読売新聞社共催）――ジャンプの男子は、長谷川琉已（北海道・下川商１年）が２回目に最長不倒の９３メートルを飛んで優勝した。女子は、桜井羽奈（北海道・余市紅志３年）が２連覇を果たした。ジャンプ男子は１年生の長谷川が逆転優勝。１回目で２位につけ、２回目は空中で体が浮く感覚があり、「来た！」と手応えを感じたという。９３メートルを飛んでトップに