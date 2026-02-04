整形に多額の資金を投じ、理想の姿を手に入れた女性たちが本気で恋を探す恋愛リアリティーショーが開幕。26歳の現役キャバクラ嬢が、総額2000万円を投じた整形の果てに抱いた苦悩と変化を赤裸々に告白した。【映像】整形後の顔＆豊胸でスタイル抜群のボディABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ