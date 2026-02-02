JR東日本によりますとJR京葉線は2日午後5時20分現在、東京駅と新木場駅の間の上下線で運転を見合わせています。午後4時20分ごろ、八丁堀駅で地下ホームから改札に向かうエスカレーター付近から煙が出たということで乗客は全員地上階に避難しケガ人はいないということです。東京消防庁などが出動し安全確認を行っているということで、午後6時50分ごろ運転再開の見込みです。