新幹線で大阪から移動、東京ドームへワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕する。前日の4日、日本代表「侍ジャパン」は強化試合を行っていた大阪から東京に移動。大谷翔平投手（ドジャース）もチームとともに新幹線で東京駅に到着したが、やはり厳戒態勢だった。3日まで京セラドームで行われた強化試合に出場していた大谷。チームとともに、新大阪から新幹線で移動したようだ。駅のホームは一部規