記事ポイントCAFE OHZANから桜モチーフの春限定ラスク「セゾンデフルール」が販売中キューブラスク5個入(1,782円)とスティックラスク5本入(1,566円)の2種類を展開桜並木を描いた2026年限定パッケージと桜フレーバーのトッピングが特徴 CAFE OHZAN(カフェオウザン)から、春限定のチョコレートラスク「セゾンデフルール」が登場しています。桜をモチーフにしたキューブラスクとスティックラスクの2種類で、店頭およびオンライン