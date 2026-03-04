東京駅一番街地下1階の「東京ラーメンストリート」内のご当地エリアに3月5日から「好来ラーメン」がオープンする。この場所は2月23日まで「みそきん」があった場所で、7月26日までの期間限定での出店となる。自家製マー油を贅沢に使った真っ黒なスープはインパクトがあるが、見た目に反してすっきりとした味わいが特長だ。「好来ラーメン」(1,000円)○「みそきん」跡に3月5日から「好来ラーメン」が登場東京ラーメンストリートでは