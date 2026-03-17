東京土産の定番として人気の「東京マカロンラスク」から、新フレーバーを詰め合わせた『東京マカロンラスク NEXT』が登場。可愛らしい見た目と上品な味わいで、贈る相手を選ばない“失敗しない手土産”として注目を集めています。和と洋の素材を組み合わせた奥行きある美味しさで、特別なひとときを演出してくれるスイーツです♡ 新フレーバー3種の魅力 東京マカロンラスク NEXT（キャラメル