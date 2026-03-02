東京マラソン、フェン・ペイヨウが2時間5分58秒で11位1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、中国人ランナーが激走した。2時間5分58秒の11位で、日本記録保持者の大迫傑（リーニン）に1秒差で競り勝った。世界のマラソン事情に精通している、川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）ですら知らないランナーだった。東京マラソンで2時間50分のペースセッターを務めた川内は、約44分前のフィニッシュに驚