シネコンなどの大きな映画館は座席も広めで肘掛けも幅が広い。ところが昔ながらの映画館や劇場は、今も隣席との肘掛け部分が狭く、隣の人の態度によっては無言の争いとなることもあるようだ。【マンガ】納得しがたい「食事マナー」…すぐに“手”で食べる夫、“味変”好きの息子にモヤっ！年配男性が肘掛けを占領「つい先日、小さな劇場に芝居を観に行ったんですが、隣の席の年配男性がめいっぱい肘掛けを占領しているんですよ。私