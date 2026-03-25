松屋フーズは、HQと連携し2026年3月26日、東京・大手町で牛めし500食の無料配布イベントを開催します。大手町にキッチンカーが登場。3月26日、大手町で松屋のキッチンカー「サンライズ号」による牛めし500食の無料配布イベントが開催されます。物価上昇が続く中で、働く人の食生活を支えたいという思いから「インフレから社員を救うプロジェクト」の一環として企画されたそうです。先着500人限定、ひとり1回限りで、なくなり次第終