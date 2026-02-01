１日午後２時５５分頃、東京都武蔵野市関前で、「近所の男の子が血だらけで、『刺された』と言っている。自宅から逃げてきたようだ」と近隣住民の女性から１１９番があった。警察官が駆けつけたところ、手にけがを負った男児（８）のほか、自宅で血を流して倒れている妹（３）を発見。２人は病院に搬送されたが、妹は間もなく死亡が確認された。男児は命に別条はない。警視庁武蔵野署は、自宅にいた母親（４５）が「息子と娘を