仕事や家事に追われる毎日に、疲れを感じないことはない。そんなあなたが感じている「疲れ」の正体を気にしたことがあるだろうか。自分でも気づけない疲れの正体をわかりやすい図解で解説する、『疲れとり大図鑑』（世界文化社）。著者は、東京女子医科大学高血圧・内分泌内科教授・基幹分野長、副院長兼卒後臨床研修センター長の市原淳弘さん。本書から、疲れを感じたときには体内で炎症が進んでいる？を一部抜粋・再編集して紹介