みなさん、イヤホンは無線派？ それとも有線派？ 私は、つい充電し忘れて、外出先で使えなくなることが圧倒的に多かったので、無線から有線に戻ってきました。有線だと長時間の外出時にも安心して使えていいのだけれど、実は……ここ数年で何本も“断線”させてしまっている経験があります。有線イヤホンのコードを無造作に結んで、バッグのポケットにしまっているのが原因のひとつかもしれません。ラクに、そして安全に有線