記者会見する自殺した高校教諭の妻＝4日午後、岐阜県庁2022年4月に自殺した岐阜県立高校の男性教諭＝当時（37）＝の遺族らが4日、岐阜県庁で記者会見し、時間外勤務（残業）が原因の公務災害に認定されたと明らかにした。代理人弁護士は、顧問を務めた部活の遠征などで残業が約1カ月で100時間近くに上った時期もあり、うつ病につながったと説明。遺書には「僕が悪い」と自らを責める言葉が残されていたといい、妻は「夫は疲れ切