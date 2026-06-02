【北京共同】中国当局が民主化運動を武力弾圧した天安門事件から37年となる今月4日に犠牲者の墓参りを禁止すると北京市公安局が遺族に通告した。米政府系メディアが2日報じた。遺族の会は毎年6月4日に墓参りをしてきた。