（台北中央社）中国共産党や政府が学生らの民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から4日で37年を迎えた。頼清徳（らいせいとく）総統は同日、フェイスブックやX（旧ツイッター）を更新し、中国に対し、事件を正視し、和解と対話を開始するよう呼びかけた。頼総統は、37年前のこの日、理想を抱いた若者たちが「北京の街頭や天安門広場、中国各地で軍隊や戦車によって無情にも射殺され、ひかれた」と事件の悲惨さを振り返った