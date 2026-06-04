天安門事件から37年を迎えた香港では、犠牲者を追悼しようとしたアーティストが私服警察に制止されるなど、当局による監視が強まっています。中国で学生らの民主化運動が武力で鎮圧された天安門事件から37年を迎えた香港では、かつて追悼集会が行われていた公園周辺に警察が配置されるなど、厳戒態勢が敷かれました。イギリスメディアによりますと、3日は、天安門事件が起きた6月4日を表す「6.4メートル」の赤い糸を道路標識に結び