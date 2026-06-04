米通商代表部（USTR）が強制労働で生産された製品の輸入をしっかりと防げずにいるとして韓国などに12．5％の追加関税を課すと予告した。韓国政府は「既存の合意に基づく利益均衡を損ねないように最善を尽くすだろう」と明らかにした。USTRは2日に発表した調査結果報告書で、韓国中国、日本、英国、オーストラリア、台湾など54の経済圏が強制労働生産品輸入を防ぐための法制度と執行体系を十分に備えていないと判断し、これら経済