韓国で、「親日反民族行為者」（親日行為者）が不当に蓄積した財産だけでなく、それを処分して得た対価まで回収するための法令が公布された。【写真】韓国女優、“親日派”の祖父めぐり謝罪「親日行為は正当化できない」法務部（日本の法務省に相当）は6月2日、「親日行為者が不当に蓄積した財産を国家に回収し、歴史的正義を正す作業が再び本格化する」として、「親日行為者財産の国家帰属等に関する特別法」（親日財産帰属法）の