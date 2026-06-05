向こう一週間、低気圧や前線がたびたび近づきます。特に、7日(日)から8日(月)は、低気圧が発達しながら通過して全国的に気圧が下降し、影響度が大きくなる所もあるでしょう。気圧の変化に敏感な方は、頭痛やめまいなどに注意が必要です。低気圧が頻繁に通過向こう一週間、低気圧がたびたび通過します。今日5日(金)は、明け方までは低気圧や湿った空気の影響で近畿や東海を中心に所々で雨が降りました。この低気圧は次第に離れるた