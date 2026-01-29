VAIOは1月29日、販売中の一部製品でロゴが剥がれてしまう事象が確認されているとして、無償修理を行うと明らかにした。なおロゴが剥がれても安全性が低下したり、性能が損なわれるようなことはない。ノートPC天板のロゴが剥がれてしまう。VAIOが無償修理対応へ13件の報告を受けているが、致命的な問題ではないためそのまま使っているユーザーもいるかもしれないとして打ち出した無償修理施策。すでにロゴ貼り付け工程において対策