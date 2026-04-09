Ｆ１レッドブルがマックス・フェルスタッペン（オランダ）の後任にマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）を検討していると、専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。２０２１年から４季連続のＦ１王者も今季は苦戦が続き、今季から導入された新規定に不満をぶちまけ「マリオカートみたいだ」「楽しくない」と発言した上で、現役引退の可能性を示唆し、Ｆ１界をにぎわせている。同メディアは「フ