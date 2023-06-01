Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンと超人気インフルエンサーのキム・カーダシアンの超セレブカップル誕生に反響が広がっている。２人は２月にロンドンやパリで逢瀬を重ね、米ＮＦＬスーパーボウル観戦などが激写されて交際説が浮上。そして３月末の日本グランプリ（ＧＰ）前には?原宿デート?の画像が数多く拡散されて世界に衝撃を与えた。そして７日にハミルトンがカーダシアンを愛車の助手席に乗せた動画を自身のインスタグ