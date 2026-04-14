ガレージ前で手を繋いでいたF1ファンの間で、にわかに話題になっている「恋の噂」がある。その中心人物がF1ドライバーの角田裕毅（25歳）。日本人史上最年少の20歳でF1デビューを果たし、日本人として最多出走記録を更新している世界的選手だ。現在は、トップチームの一角である「レッドブル」でリザーブドライバーを務める。3月27〜29日に鈴鹿サーキットで行われた日本GPにも姿を見せて、ファンを喜ばせた。と同時に、こんな目撃