Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）の大争奪戦が始まりそうだ。専門メディア「ｍｏｔｏｒ・ｅｓ」によると、２０２１年から４季連続チャンピオンのフェルスタッペンは、成績低迷に加えてＦ１の新規定やレッドブルについて「楽しくない」「マリオカートみたいだ」など不満をもらしているという。その上で今シーズン限りでの現役引退を示唆し、周囲を驚かせた。フェルスタッペンとレッドブルとの契約は２