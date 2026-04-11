【ワシントン共同】米CNNテレビは11日、中国がイランに対し、防空能力向上のため、肩に担いで発射するタイプの地対空ミサイルを「数週間以内」に提供する準備を進めていると伝えた。出所が分からないようにするため、第三国を経由して輸送しようとしている兆候があるという。米当局者の話としている。5月中旬に北京で米中首脳会談が予定される中、CNNは中国の「挑発的な動き」だと指摘した。中国はイランに米国との一時停戦に