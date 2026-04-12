トランプ米大統領＝6日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、中国がイランに地対空ミサイルを供給する準備を進めているとの報道を受け「もし実行すれば、大きな問題になる」と述べ、中国をけん制した。ホワイトハウスで記者団に話した。CNNテレビは11日、中国がイランに対し、肩に担いで発射するタイプの地対空ミサイルを「数週間以内」に提供する準備を進めていると報じている。出所が分