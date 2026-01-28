サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電車移動でも隣席に当たらないスリム設計で、3通りの持ち方ができる多機能ビジネス対応バッグ「200-BAG179BK」を発売した。■電車移動のストレスを減らす、縦長スリム設計横に広いバッグは電車内で周囲に気を使いがち。本製品は横幅30cmの縦長デザインを採用し、身幅からはみ出しにくい設計だ。従来品より約10cmスリム化することで、混雑した車内でも隣席