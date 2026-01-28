通勤も通学もこれ一つ！縦長スリムな多機能3WAYバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電車移動でも隣席に当たらないスリム設計で、3通りの持ち方ができる多機能ビジネス対応バッグ「200-BAG179BK」を発売した。
■電車移動のストレスを減らす、縦長スリム設計
横に広いバッグは電車内で周囲に気を使いがち。本製品は横幅30cmの縦長デザインを採用し、身幅からはみ出しにくい設計だ。従来品より約10cmスリム化することで、混雑した車内でも隣席に当たりにくく、通勤・通学時の小さなストレスを軽減する。毎日の移動が快適になる、実用性を追求した形状を採用した。
■3WAY仕様で、使い方はシーン次第
手持ち・リュック・ショルダーの3WAY仕様により、移動スタイルや服装に合わせた使い分けが可能だ。持ち手やベルト類は未使用時に収納できるため、どのスタイルでも見た目はすっきり。自転車通勤、出張、休日のお出かけまで、ライフスタイルの変化に柔軟に対応する。
■ビジネスにもカジュアルにも馴染むデザイン
装飾を省いたシンプルなブラックデザインは、スーツにもカジュアルにも自然にマッチする。ビジネスバッグとしても違和感がなく、通学用バッグとしても使いやすい汎用性が魅力。オン・オフ兼用できるため、バッグを使い分ける必要がなく、荷物管理もスマートになる。
■PCも書類も整理しやすい、充実の収納力
15Lの容量に加え、合計14個のポケットを搭載する。14インチまでのノートPCを収納できるクッション付きポケットや、ボトルホルダー、小物・ペン収納など、用途別に整理できる。A4ファイルも余裕で収まり、必要なものをすぐに取り出せる設計だ。
■軽量・撥水・キャリー対応で移動を快適に
約630gの軽量設計に加え、撥水加工で急な雨にも安心。リュックベルトにはメッシュ素材とクッションを採用し、長時間背負っても快適だ。さらにキャリーサポーター付きで、出張時のサブバッグとしても活躍。日常から移動の多いシーンまで幅広く対応する。
■製品仕様
■3通りの持ち方ができる多機能ビジネス対応バッグ「200-BAG179BK」
■製品仕様
■3通りの持ち方ができる多機能ビジネス対応バッグ「200-BAG179BK」
