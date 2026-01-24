〈〈第2弾〉東大医学部“違法エロ接待”が提訴へ「銀座＆Tバック写真」と「証拠音声」を独占公開〉から続く1月24日、東京大学大学院・医学系研究科の皮膚科学教授・佐藤伸一氏（62）が、収賄の疑いで逮捕された。【衝撃接待写真】ホステスの女性とシャンパンを傾ける東大教授 一般社団法人との共同研究をめぐり、研究内容の決定などに便宜を図った見返りに高級クラブや性風俗店でおよそ180万円相当の接待を受けたとされ