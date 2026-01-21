1月19日に衆議院解散を決断したと発表した高市早苗首相。2月8日に投開票が予定されている衆院選に向けて、高市首相は会見で「飲食料品については2年間に限り、消費税の対象としないこと」を公約に盛り込むことを表明している。【写真】「笑顔が異様」という声も…安倍元首相の遺影を持つ高市首相しかし、この高市首相の“減税方針”に批判の声が続出しているようだ。高市政権発足後は減税には慎重発言「高市首相は総裁選の前か