口に食べ物が入った園児を何度も平手打ちする女、一方で何事もないように過ごす他の園児たち――。福岡県田川市の私立「松原保育園」で園児２人を虐待したとして、勤務していた保育士の女（２５）が暴行罪で起訴された事件。園の防犯カメラには、「異様な光景」（園児の親族）が映っていた。県警は、他の保育士も虐待していたとみて任意で捜査を続けている。（相良悠奨）回避行動見られず「食べたか」「まだのみ込んでいないの