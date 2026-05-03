同居する交際相手男性（以下、Aさん）の乳首や指を切断したなどとして計3件の傷害事件に問われている佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）。【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数前編では、被告人がAさんを孤立させて逃げられない環境を作り出し、「乳首が取れても再生するか見たい」「（他の女との）結婚指輪ができないよう指を切断」など、猟奇的な犯行に及んでいた