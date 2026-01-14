[1.20 U23アジア杯準決勝 ベトナム 0-3 中国 ジッダ]AFC U23アジアカップは20日、準決勝第2試合を行い、U-23中国代表がU-23ベトナム代表を3-0で破った。中国はグループリーグから5試合連続の無失点を継続し、今大会初の複数得点で完勝。初のグループリーグ突破から一気に勝ち上がり、24日の決勝戦でU-21日本代表と対戦することが決まった。スペイン出身のアントニオ・プッチ監督が率いる中国は前々回王者を破った準々決勝ウズ